Украинских воинов из “Азовстали “содержат в “удовлетворительных” условиях. Они не подвергаются насилию со стороны оккупантов. Командир полка “Азов” Денис Прокопенко “Редис” вышел на связь с женой.

Об этом сообщают The Guardian и AP.

Катерина Прокопенко смогла услышать мужа во время короткого телефонного звонка. “Он сказал, что у него все в порядке, и спросил, как я”, – поделилась женщина. Связь оборвалась, прежде чем он успел рассказать о себе подробнее.

Неизвестно, мог ли Прокопенко говорить свободно. Женщина добавила, что располагает информацией из других источников относительно условий содержания пленных воинов. Условия, по ее словам, “удовлетворительные”. Украинцев кормят, дают воду и, по крайней мере, ранее пленные не подвергались насилию.

Катерина подчеркнула, что телефонный звонок ее мужа согласовывали правительства Украины и России благодаря посредничеству Красного Креста. Прокопенко рассказал, что большинство раненых воинов находятся в тюрьме оккупированной Еленовки, небольшая группа тяжело раненых остается в больнице в оккупированном Новоазовске.

Екатерина Прокопенко и жена еще одного офицера “Азова” Арсения Федосюка Юлия рассказали AP, что договоренности между Украиной и РФ предусматривают надлежащее захоронение погибших бойцов и определенные условия для военнопленных, в частности, возможность звонить членам семьи. Несколько семей уже получили звонки от военных за последние два дня.

Напомним, 17 мая в Минобороны Украины сообщили о начале операции по спасению заблокированных на территории комбината “Азовстали” защитников Мариуполя. Российская сторона упорно говорит о сдаче в плен.

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