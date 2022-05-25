Жестокие психологические эксперименты середины прошлого века объясняют, как люди могут оправдывать репрессивные режимы и карательные спецоперации.

Об экспериментах, проведенных классиком социальной психологии Мелвином Лернером, рассказала российский политолог Екатерина Шульман в своем ютуб-блоге. Ученый работал в США в середине прошлого века – во времена, когда эксперименты над людьми были еще не запрещены, пишет Thinktanks.by.

Мелвин Лернер исследовал, почему у людей, вполне добрых и хороших, страдания ближних часто не вызывают сочувствия, а приводят к «обвинению жертвы» (Victim blaming) – более знакомое нам в виде концепции «сама виновата».

Исследователь показывал группе подопытных снимки или видеозаписи, на которых персонал плохо обращался с «учениками» (их изображали актеры), а также ситуации более жестокого насилия.

Например, испытуемым показывали актера, которого за какие-то ошибки бьют током. Те, кто наблюдает за страданиями других людей, сначала им сочувствуют и обвиняют насильника. Если это страдание продолжается, а насильник не получает никакого наказания и жертва не получает никакой компенсации, то происходит некоторый переворот в сознании наблюдателя. Он начинает искать причины, по которым жертва это несчастье заслуживает.

«Получается, что мы, благодаря высоким свойствам человеческого разума – искать причинно-следственные связи и верить в справедливость, приходим через несколько логических шагов к обвинению жертвы», – отметила Екатерина Шульман.

Это стандартное когнитивное искажение: «если что-то происходит, оно происходит не просто так. Нет дыма без огня, не бывает наказания без вины. Вот, я же ничего плохого не делаю, поэтому со мной ничего плохого не случится».

Это объясняет, как люди могут оправдывать очевидно несправедливые общественные порядки и каким образом репрессивные режимы могут пользоваться обществ поддержкой. Это также объясняет негативное отношение к бедным, наркоманам и даже женщинам, которые во многих обществах занимают не самое выгодное положение.

Вера в справедливый мир коренится не только в авторитарном, но и в религиозном сознании. Если вы верите, что мир создан творцом, то вы верите, что все, что в нем происходит, каким-то образом оправдано.

Кроме того, человеческой психике свойственна симпатия к победителю и антипатия к жертве, как бы жестоко это ни звучало.

Когда испытуемому показывали фотографию и говорили, что изображенный на ней человек только что выиграл в лотерею, испытуемый был склонен описывать изображение более позитивно. Те, кому повезло, выглядят в глазах наблюдателя более возвышенно и даже нравственно.

Кроме того, люди склонны считать несправедливыми – свои несчастья и заслуженными – несчастья другого человека.

Свои находки Мелвин Лернер суммировал в книге, вышедшей в 1980 году, – «Вера в справедливый мир: фундаментальная ошибка». Она показывает, что то понятие справедливости, которое лежит в основе большого количества культурных и социальных явлений, имеет свою темную и жестокую сторону.

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