Принцип работы схемы прост. Хакеры присылают на электронную почту письма с сообщениями о якобы полагающихся выплатах адресату, а к письму прикрепляют pdf-файл. После того как пользователь его прочтет, программа Adobe Reader предлагает открыть еще один файл, на этот раз в формате docx. Он и запускает вредоносную программу. Об этом сообщает HP Wolf Security.

Причем вредоносный файл использует старую уязвимость CVE-2017–11882. Ее выявили почти пять лет назад, но еще не на всех компьютерах она устранена.

По данным HP Wolf Security, таких атак было довольно много в январе — марте этого года. Более чем в 45% случаев на компьютерах был установлен Microsoft Office.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»