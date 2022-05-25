Премьер-министр Беларуси Роман Головченко заявил, что хранит свои сбережения в белорусских рублях.

“Скажу честно, основа сбережений, конечно, в белорусских рублях”, – сказал он в эфире телеканала “Беларусь 1”.

По словам премьера, у него есть “небольшой валютный депозит”. “Остался со старых времен, когда получал в министерстве иностранных дел часть зарплаты в валюте”, – сказал он.

Головченко при этом призвал белорусов хранить свои сбережения в “сберегательной кассе, а не под подушкой”. По его словам, также хранить средства лучше в той валюте, в которой человек получает доход.

“Очень важно не шарахаться из валюты в валюту. Бегать менять рубли на доллары, доллары на иены и и пытаться что-то на этом выиграть”, – посоветовал он, сравнив такие действия с игрой в казино.

“Особенно сейчас, когда белорусская валюта себя чувствует достаточно уверенно и существенно укрепляется как к доллару, так и к евро. Думаю, что в этих условиях выбор очевиден”, – резюмировал Головченко.

На счет “уверенно укрепляется”, конечно, можно спорить.

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