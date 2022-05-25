Мэр Бреста Александр Рогачук успокаивает горожан.

“Уважаемые брестчане!

В настоящее время в Вооруженных силах Республики Беларусь проводится очередной этап проверки сил реагирования.

Завтра, 26 мая, в нашем городе пройдут контрольно-тактические занятия, в ходе которых будет отлажено взаимодействие сил специальных операций с авиацией.

В частности, в рамках выполнения поставленных задач пройдёт отработка действий десантных подразделений в городских условиях с преодолением водной преграды.

С 11.00 на участке от Центра молодежного творчества до Евроопта на Варшавке военная техника начнёт форсировать Мухавец. Преодоление водной преграды будет сопровождаться пролетом вертолетов и штурмовиков.

В связи с проведением контрольно-тактического занятия в районе ЦМТ будет сконцентрировано большое количество военного транспорта.

После выполнения этапа в городских условиях десантные подразделения отправятся на полигон “Брестский” для решения дальнейших задач.

Все мероприятия проходят в рамках тактических учений, поводов для беспокойства нет”, — написал Рогачук в своем Телеграм-канале.

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