Фирмы, которые организуют автобусные поездки, начали предлагать белорусам туры в Москву за шенгенскими визами. Об этом сообщает Республиканский союз туристических организаций.
Открыть визу обещают в посольстве Испании. В Минске визовый центр этой страны перестал работать 18 апреля.
На сайте союза сказано, что в Москве уже около месяца принимают документы от белорусов и открывают туристические шенгенские визы.
Чтобы получить такую визу, в российскую столицу придется съездить дважды: подать документы и забрать паспорт с визой. В союзе уточняют, что, как правило, выдают визы многократные полугодовые, годовые и даже на больший срок, но также не исключены ситуации, когда визу ставят только на время предполагаемой поездки.
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