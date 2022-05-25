Вице-премьер Николай Снопков, выступая в парламенте 25 мая, рассказал о потерях в сфере логистики из-за ограничений на перевозку грузов в литовском и украинском направлениях.

Он уточнил, что железнодорожный транспорт Беларуси сегодня работает в условиях полного прекращения перевозок в сообщении с Украиной. В 2021 году по этому направлению было перевезено 12 миллионов тонн грузов: нефтепродуктов, удобрений, металлов, строительных грузов. Для сравнения, грузопоток через Литву год назад составил 16 миллионов тонн, пишет Office Life.

В текущем году Литовские железные дороги предупредили БелЖД о прекращении с 4 июня перевозок подсанкционных товаров: древесины, изделий из резины, черных металлов. Последние поезда с такой продукцией будут приняты от БелЖД 31 мая. Другие товары могут быть приняты к перевозке, однако общие потери по направлениям Литвы и Украины в этом году оцениваются в 26 миллионов тонн грузов, подсчитали в белорусском правительстве.

Для компенсации этих потерь решено нарастить перевозку контейнерами в Китай и транзит — на 11%.

В ситуации недостаточности вагонов на внутреннем рынке правительство поможет БелЖД дополнительно закупить их у Могилевского вагоностроительного завода и Осиповичского завода транспортного машиностроения.

Такая мера позволит перестроиться в условиях санкций и восстановить грузооборот, считает Снопков.

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