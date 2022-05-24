Украинские власти предусмотрели разные варианты на случай возможного убийства кого-то из руководства страны, заявил президент страны Владимир Зеленский в ходе разговора в Украинском доме в Давосе.

Зеленскому дважды задавали вопрос, был ли план на случай, если бы одна из попыток покушения на него удалась.

“Согласно нашему законодательству есть кому управлять государством. Мы были подготовлены и разделены, я, премьер-министр и глава парламента. У нас парламентско-президентская республика”, – рассказал президент Украины.

Также он подчеркнул, что на случай той или иной потери власти готовы к этому.

“Мы разделили Кабмин на 2 части, это было два дубля, чтобы страна могла быть защищена даже от таких результатов”, – сообщил Зеленский.

“Столько усилий, люди тратили силы и деньги… я уже готов им и помочь.. но утром я просыпаюсь и просыпаюсь. Поэтому к этому отношусь философски”, – пошутил глава государства.

Зеленский добавил, что такая угроза остается каждый день. “Но пока я жив, и это не голограмма, я реально с вами разговариваю.

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