Ограничения в связи с пандемией привели к серьезным потрясениям на рынке труда, а также росту неравенства внутри стран и между странами.

В первом квартале 2022 года суммарное количество отработанных рабочих часов в мире было на 3,8 процента меньше, чем в четвертом квартале 2019 года – до кризиса, связанного с пандемией. Это эквивалентно дефициту в 112 миллионов рабочих мест с полной занятостью. Об этом говорится в новом докладе Международной организации труда (МОТ).

Авторы доклада полагают, что причиной такой тенденции являются многие взаимосвязанные глобальные кризисы, в том числе инфляция, особенно цен на энергоносители и продукты питания, финансовые потрясения, долговой кризис и сбои в глобальной цепочке поставок, усугубляемые войной в Украине. Они опасаются дальнейших серьезных потрясений на рынке труда в ближайшие месяцы, пишет Thinktanks.by.

Авторы исследования отмечают также неравномерные темпы восстановления экономики и рынков труда после пандемии. В богатых странах наблюдалось восстановление количества отработанных часов, но страны с низким уровнем дохода и уровнем дохода ниже среднего столкнулись со спадом в первом квартале этого года с разрывом в 3,6 и 5,7 процента соответственно по сравнению с докризисным уровнем. Эксперты опасаются, что этот разрыв будет усугубляться еще больше во втором квартале 2022 года.

В некоторых развивающихся государствах правительства не могут справиться с внешними долгами, а предприятия – с экономической и финансовой неопределенностью. Сами же трудящиеся лишены доступа к социальной защите.

Таким образом, спустя более двух лет после начала пандемии, все еще ощущается ее воздействие на рынки труда. Трудовые доходы большинства работников все еще ниже того уровня, который был до пандемии. В 2021 году в мире трое из пяти работников проживали в странах, где трудовые доходы не вернулись к уровню, который был в четвертом квартале 2019 года.

Во время пандемии увеличился также гендерный разрыв в количестве отработанных часов. Больше всего пострадали женщины, занятые в неформальном секторе.

Резкий рост числа вакансий в странах с развитой экономикой в конце 2021 и начале 2022 годов привел к улучшению ситуации на рынке труда. «Но в целом, принимая во внимание значительное количество безработных и недоиспользуемую рабочую силу во многих странах, нет убедительных доказательств того, что рынки труда перегреты», – отмечают авторы доклада.

Они призывают власти всерьез взяться за восстановление рынков труда, ориентированных на человека.

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