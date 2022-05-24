Этот важный витамин насыщает энергией и нормализует обмен веществ. У витамина В3, он же РР, множество полезных свойств, а недостаток его приводит к серьезным проблемам.

Зачем нужен В3?

Этот витамин способен защитить наше сердце, нервную систему от вредных воздействий. Он поможет нормализовать обмен белков и жиров, уменьшить уровень «вредного» холестерина, а вот «хорошего», наоборот, повысить, что важно для профилактики инфарктов и инсультов. Улучшает циркуляцию крови, благотворно воздействует на сосуды, насыщает организм энергией.

Витамин В3 положительно влияет на кожу, препятствует ее старению, снижает воспалительные процессы. Он эффективен при псориазе. Косметологи давно оценили способность витамина защищать кожу от чрезмерного солнечного излучения и даже оберегать ее от рака.

Особого внимания заслуживает влияние В3 на мозг и когнитивные функции. Ниацин (никотиновая кислота) — одна из форм витамина В3 — служит отличной профилактикой болезни Альцгеймера. Он также помогает иммунитету бороться с некоторыми опухолями мозга.

Как проявляется дефицит?

О недостатке витамина В3 могут сигнализировать мигрень, раздражительность, головокружение, слабость в мышцах, усталость, отсутствие аппетита, снижение памяти. На коже могут появиться высыпания. Особенно внимательно следить за уровнем витамина В3 следует людям, имеющим проблемы с желудочно-кишечным трактом, а также любителям диет с большим количеством клетчатки. Необходимость в потреблении РР возрастает в периоды интенсивных физических нагрузок, при стрессах и напряженной умственной работе, а также у беременных.

Источники витамина В3

Ниацин в основном поступает в организм с пищей. Богаты им куриная грудка, говяжья печень, рыба (тунец), арахис, семена подсолнечника, халва, дрожжи, сухофрукты, бобовые, гречневая крупа, ржаной хлеб, яблоки, морковь, картофель. Нужно иметь в виду, что различные сладости, алкоголь препятствуют усвоению витамина РР.

Конечно, можно приобрести в аптеке синтетические аналоги, но только после консультации доктора. Как и любой аптечный препарат, никотиновую кислоту нельзя применять бесконтрольно, можно нанести вред здоровью, в частности, заработать аллергию.

Интересный факт

Аминокислота триптофан способствует тому, что некоторое количество никотиновой кислоты наш организм вырабатывает самостоятельно. В свою очередь, триптофан – предшественник «гормона счастья» серотонина, который спасает нас от депрессии. Вот уж точно: счастливые люди меньше болеют.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»