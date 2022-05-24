20 мая известный белорусский футбольный арбитр отметил 70-летие. «Народная Воля» поздравила юбиляра и задала ему несколько вопросов.

– Вадим Дмитриевич, присоединяемся к поздравлениям! Как прошел торжественный день?

– С утра до вечера телефон не умолкал. Сначала в федерации поздравили, дальше только успевал разговаривать по мобильному. А вечером гости пришли – скажем так, наиболее преданные друзья, коллеги-судьи.

– Как чувствуете себя в 70 лет?

– Честно говоря, годы берут свое, поэтому, естественно, ощущения уже совсем не те, что в двадцать. Приходится периодически лечить какие-то болячки, принимаю таблетки. Раньше постоянно делал утреннюю зарядку и катался на велосипеде, но сейчас и это уже тяжеловато.

Но зато всё время на свежем воздухе – совершаю прогулки, работаю на своем земельном участке в Ратомке. А сейчас весна – всякой работы хватает.

– Коронавирус обошел вас стороной?

– К счастью, с этой болезнью не пришлось познакомиться. Я две прививки сделал, в город практически не ездил, как говорят, мест массового скопления народа пытался избегать.

– В Ратомке большой участок?

– Да уж немаленький – 23 сотки! Жена в основном осваивает территорию, а я так – на подхвате.

У нас здесь очень красиво – самшит, возле дома 200 кустов роз посадили. Но не на продажу – исключительно для себя.

– Розы хорошо, а что с картошкой?

– Самой собой! И картошку посадили, есть грядки с луком, огурцами, морковкой, помидорами. Хотя с высоты прожитых лет понимаешь, что, наверное, легче и дешевле ту же картошку купить. Но таковы традиции – они сохраняются. Это, думаю, у многих так.

– За футбольными матчами продолжаете следить?

– Если откровенно, то в основном смотрю игры чемпионата России и, естественно, Лиги чемпионов и Лиги Европы. А вот национальным первенством интересуюсь меньше, там очень много «серых» матчей. Это не камень в чей-то огород, а просто констатация факта.

– Полностью отошли от работы в федерации или еще приглашают поделиться опытом?

– До сих пор предлагают работать инспектором, но я отказался. Всё-таки в 70 лет нужно и отдохнуть. А за свою жизнь я и так неплохо потрудился. Мне не стыдно.

Алесь СИВЫЙ.

***

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Вадим ЖУК родился 20 мая 1952 года в поселке Мир Гродненской области. Как футболист выступал на позиции защитника в минском клубе «Буревестник» с 1966-го по 1975 год, позже стал арбитром. В 1967-м пошел учиться в Минский политехникум, после службы в армии поступил на юрфак БГУ и там играл за сборную университета, а также начал судейскую карьеру. Судья международной категории с 1987 года.

Впервые встречу чемпионата СССР Вадим Дмитриевич судил 8 мая 1982 года (это был матч между донецким «Шахтером» и одесским «Черноморцем») в возрасте 30 лет; его работу высоко оценил заслуженный тренер СССР Михаил Якушин. В 1983 году провел первую встречу еврокубковых турниров в Кубке УЕФА между пражской «Спартой» и польским «Видзевом» в ранге лайнсмена. В дальнейшем Вадим Жук судил матчи Кубка европейских чемпионов на стадионах Турции, Греции и Румынии. 24 ноября 1993 года он провел первую игру Лиги чемпионов в своей карьере между бельгийским «Андерлехтом» и итальянским «Миланом» (0:0), прошедшую под снегопадом.

В 1996 году судил финал Кубка УЕФА между «Бордо» и «Баварией», а в 1994-м работал на полуфинале Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Порту». Последнюю игру, которую Жук судил в чемпионате СССР (1991 года), была между «Спартаком-Аланией» и харьковским «Металлистом» («Металлист» проиграл, пропустив за 5 минут до конца второго тайма гол с пенальти).

В 1987 году Вадим Жук судил матч летней Универсиады между Уругваем и Японией, удалив троих игроков и удостоившись высокой оценки от инспектора Тони Бошковича. В 1989-м работал на Кубке Джавахарлала Неру в Индии, а в 1991-м вместе с Алексеем Спириным и Сергеем Хусаиновым судил матч сборных Англии и Германии, приуроченный к 25-летию победы англичан на чемпионате мира.

Помимо этого, на уровне сборных в 1991 году Вадим Жук судил финал женского чемпионата мира (победа США над Норвегией 2:1), а также работал на матчах чемпионата Европы 1996 года, отсудив игру Франции и Испании (ничья 1:1) и получив высокую оценку от члена судейского комитета ФИФА Ларса Бьорка. В 1992-м судил первый матч сборной Украины по футболу против Венгрии (1:3). Работал арбитром отборочного турнира к чемпионату мира ФИФА 1994 года в зоне УЕФА.

В 1995-м Вадим Жук занял 8-е место в рейтинге лучших судей по версии IFFHS. По завершении карьеры судьи был назначен генеральным секретарем БФФ, а затем стал преподавателем на курсах футбольных арбитров.

Публикация из № 41 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»