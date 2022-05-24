Как сообщает Следственный комитет, вечером 23 мая на остановочном пункте “Ратомка” в Минском районе 32-летний мужчина, его 22-летняя беременная супруга с годовалым ребенком в коляске перебегали железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора. Они спешили на электричку и попали под электропоезд “Минск-Витебск”.

“В результате наезда поезда отец и ребенок скончались на месте происшествия, мать получила тяжкие телесные повреждения, с которыми была госпитализирована. Несмотря на все усилия врачей, утром 24 мая женщина скончалась”, — говорится в сообщении.

На месте работала следственно-оперативная группа, сотрудники областного следствия. Опрошены работники железнодорожной станции, соседи погибших, осмотрено место происшествия. Назначен ряд экспертных исследований, производство которых поручено управлению ГКСЭ по Минской области. Возбуждено уголовное дело.

По информации МВД, с начала года на объектах железной дороги произошло 28 несчастных случаев, в которых 23 человека погибли.

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