Трагедия произошла 23 мая около 16 часов 40 минут. 39-летний водитель Hyundai двигался по автодороге М3 в направлении Витебска. В салоне также находились его 37-летняя супруга и 6-летняя дочь. Вблизи г.п. Плещеницы Логойского района мужчина не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с осветительной мачтой, сообщает Следственный комитет.

В результате ДТП семейная пара скончалась на месте. Девочка госпитализирована, её жизни ничего не угрожает – она находилась в детском автокресле.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа и сотрудники областного следствия. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц) Уголовного кодекса Беларуси.

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