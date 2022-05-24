Украина – символ стойкости и свободы!

Прошло три месяца войны – жестокой, кровопролитной, беспощадной. Тысячи убитых украинских граждан, разрушенные города и села. Оккупация украинских территорий российской армией и деоккупация их ВСУ. Слезы радости на глазах украинцев, переживших расстрелы родных и близких, насилие, пытки, грабежи и освобожденных от русских оккупантов. До сих пор на освобожденных территориях Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской областей правоохранительные органы Украины находят трупы мирных граждан, замученных русскими солдатами. Много пропавших без вести. Дома разрушены. Боль в глазах людей.

Война еще не закончена. Впереди много горя от потерь, но уже мало кто сомневается, что победа в этой войне будет за Украиной, несмотря на то, что накануне полномасштабного вторжения большинство мировых экспертов считало, что страна будет полностью оккупирована в течение трех дней, максимум – трех недель. А война идет уже три месяца. Три месяца кровопролитных боев указывают на стойкость, героизм и мужество украинцев, оказывающих сопротивление армии, ранее считавшейся одной из лучших в мире.

Война – это череда побед и поражений. Попробуем оценить ситуацию, сложившуюся на сегодняшний день.

Несмотря на то, что армия Российской Федерации смогла оккупировать почти всю Херсонскую область, значительную часть Луганской, Донецкой, часть Запорожской и Харьковской областей, это, по мнению военных экспертов, является всего лишь тактическим успехом на определенных фронтовых направлениях.

Из крупных городов практически без боя удалось захватить Херсон, Мелитополь, Бердянск и с огромными потерями Мариуполь, гарнизон которого держал оборону фактически с самого начала войны – 85 дней, почти три месяца сковывал 20-тысячную группировку российской армии и нанес ей серьезные невосполнимые потери.

В Мариуполе украинскими силами обороны были ликвидированы два высокопоставленных российских военачальника: генерал-майор Олег Митяев, командир 150-й мотострелковой Идрицко-Берлинской ордена Кутузова дивизии, и заместитель командующего Черноморским флотом капитан первого ранга Андрей Палий. Всего на сегодняшний день за три месяца боев известно о гибели в Украине 11 российских генералов. Это фактически в два раза больше, чем погибло генералов СССР в десятилетней афганской войне.

Украинские силы обороны нарушили основной стратегический план Кремля, не дали осуществить блицкриг и молниеносно захватить Украину. В основе этого плана лежал быстрый захват правительственного квартала в Киеве, взятие в плен или уничтожение военно-политического руководства страны и создание марионеточного правительства.

Чтобы осуществить эту операцию, командование армии Российской Федерации поставило первоочередную задачу – захватить Гостомельский аэропорт в пригороде Киева. После этого должна была осуществляться высадка основных сил десанта при помощи военно-транспортных самолетов. Нет сомнений, что основная репетиция подобной операции была проведена в январе в Казахстане. Для захвата аэропорта в Гостомеле был высажен вертолетный десант, который состоял из двухсот элитных бойцов сводного отряда сил специальных операций Российской Федерации.

Но этот десант ожидали силы обороны Украины, план в общих чертах был известен. Украинские воины сбили несколько вертолетов русской оккупационной армии, что не позволило остальным остаться и осуществлять огневую поддержку десанту. После тяжелого, кровопролитного десятичасового боя русский десант был уничтожен. Минометным огнем военнослужащие Национальной гвардии Украины повредили взлетно-посадочную полосу, что не позволяло принять основные силы десанта в случае захвата аэропорта.

Оказав сопротивление в Гостомеле, украинские военные сорвали планы противника, заставив его отказаться от высадки еще одного вертолетного десанта на Печерских холмах в районе Национального музея истории Украины во Второй мировой войне, расположенного недалеко от правительственного квартала.

Десант в Гостомеле, десант на Печерских холмах и инфильтрированные до войны в Киев бойцы различных спецподразделений России должны были осуществить молниеносный захват военно-политического руководства Украины, что являлось главной частью специальной операции по захвату страны. Им на поддержку из Беларуси, со стороны Чернобыльского заповедника, по самому кратчайшему маршруту шла 60-километровая механизированная колонна бронетехники.

Но силы обороны Украины сорвали планы врага. Сообщение между левым и правым берегами Днепра в Киеве на несколько дней было полностью остановлено, мосты взяты под контроль. Это позволило локализовать в разных районах города инфильтрированных до войны диверсантов из российских спецподразделений и не дать им объединиться в ударные отряды. Основную их массу украинские спецслужбы выявили в первые несколько дней войны, взяли в плен или уничтожили при оказании сопротивления. В первые несколько ночей практически в каждом районе Киева были слышны автоматные очереди. Украинским спецслужбам удалось ликвидировать угрозу. Сохранение военно-политического руководства Украины не позволило врагу дезорганизовать управление страной и армией, свело к минимуму возможность успеха блицкрига.

Дальше началась оборонительная операция «Битва за Киев», которая фактически длилась до первых чисел апреля. По сути, Киев был окружен частями российской армии почти с трех сторон. Самым опасным было Гостомельское направление, через которое передовые части подразделений российской оккупационной армии начали охват окраин правобережного Киева.

Замкнуть кольцо помешали успешные действия сил обороны столицы. Они остановили продвижение российских войск в районе населенных пунктов Мотыжин, Белогородка, Ясногородка. Был уничтожен русский десант, который пытался высадиться на военном аэродроме в Василькове в ночь с 25 на 26 февраля. Были сбиты два российских военно-транспортных самолета Ил-76 с элитными десантными спецподразделениями Российской Федерации. Это был второй удар по возможности осуществления блицкрига. Полного окружения Киева так и не произошло.

По итогу в битве за Киев российская армия потерпела сокрушительное поражение. После кровопролитных боев из-за угрозы полного окружения российские оккупанты на Гостомельском и Бориспольско-Броварском направлениях вынуждены были отступить. Территории Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областей были полностью освобождены от частей оккупационной армии. Была проиграна не только битва за Киев, но и битвы за Чернигов и за Сумы.

О том, что основной целью военно-политического руководства Российской Федерации в этой войне было взятие столицы Украины, говорит то, какие огромные силы были брошены на осуществление этой операции. Отборные гвардейские части пытались ворваться в Киев, но украинские силы обороны оказали поистине героическое сопротивление, удивив своей стойкостью и героизмом весь мир.

Знакомясь с перечнем элитных российских частей, подразделения которых принимали участие в битве за Киев, замечаешь, что только две из них не были гвардейскими на момент вторжения, но стали таковыми в марте и апреле. Не понятно, какие мужество и героизм они проявили, что Владимир Путин принял решение произвести их в гвардейцы. Известно только, что подразделения этих частей бежали из-под Киева, а российские военнослужащие, бывшие там, принимали участие в убийствах гражданских лиц, пытках, изнасилованиях, грабежах и мародерстве. Многим, кто уцелел и смог сбежать из Украины, будет выдвинуто подозрение в военных преступлениях. Доказательную базу собирают в том числе и иностранные эксперты-криминалисты.

Помимо успеха в оборонительных операциях за Киев, Чернигов, Сумы в актив украинских сил обороны можно отнести победы в битве за Харьков, Николаев, Запорожье – крупные промышленные центры Украины. Враг на подступах к Запорожью сейчас остановлен, а от Николаева и Харькова отброшен.

На минувшей неделе в Харькове впервые с начала войны заработал уцелевший от бомбежек и артиллерийских обстрелов городской общественный транспорт. Угроза нанесения ударов непосредственно по этому украинскому мегаполису сейчас сведена к минимуму.

Такие же отборные элитные российские воинские соединения пытались захватить Чернигов, Сумы, Харьков, а после взятия областных центров они должны были выдвинуться к столице Украины.

После отступления на севере Украины военно-политическое руководство России анонсировало гигантское наступление из Харьковской области и навстречу ему из Запорожской, имевшее целью создать огромный «котел», окружить более чем 100-тысячную украинскую группировку. Но подразделения агрессорской армии за два месяца ожесточенных боев так и не смогли значительно продвинуться вглубь украинской территории на этих направлениях и постепенно начали снижать свои аппетиты.

В данный момент основные усилия российской оккупационной армии сосредоточены на взятии формальной столицы Луганской области – Севередонецка и соседнего Лисичанска. Там идут самые кровопролитные бои. Именно на том направлении при переправе украинской артиллерией были полностью разгромлены две батальонно-тактические группы. Уничтожено в общей сложности более 100 единиц бронированной техники и большое количество живой силы российской армии.

На сегодняшний день критических ситуаций, угрожающих нанести стратегическое поражение ВСУ, не существует. Успехи российской армии могут быть на некоторых тактических направлениях. Украинская армия, находясь в обороне, постепенно выматывает врага и, уничтожая технику и живую силу, снижает его наступательный потенциал. На некоторых направлениях контратакует, заставляя подразделения российской армии переходить в оборону.

Украина уже поставила под ружье более 700 тысяч человек. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в ближайшее время численность украинской армии будет доведена до миллиона. Такое количество воинов нужно вооружить. До середины мая украинцы в основном воевали своим оружием или применяли захваченную в боях технику противника. Только танков разных модификаций ВСУ «получили» от российской армии около 250 единиц. Большинство стран мира не имеют такого количества в своих армиях.

После создания антипутинской коалиции из 43 стран с разных континентов и частей света, обладающих совокупным ВВП около 50 процентов от общемирового, в Украину начала поступать тяжелая военная техника западных образцов. 9 мая президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины, а на прошлой неделе подписал законопроект о выделении дополнительной помощи в размере 40 миллиардов долларов. Великобритания несколько дней назад выделила 1,3 миллиарда фунтов стерлингов для Украины и поверх этого дополнительно военное снаряжение, дальнобойную артиллерию, противокорабельные ракеты. Оружие для ВСУ поступает даже из таких небольших стран, как Эстония, Латвия, Литва, Португалия.

Помощь Украине оказывается не только в военной сфере. Идут большие финансовые вливания в ее экономику. Развитые страны приостанавливают взимание пошлин и отменяют квоты на украинские товары, стимулируя таким образом работу украинских экспортеров. Украине оказывается большая поддержка, что, безусловно, позволит выстоять экономике страны.

А Россия, обкладываемая всё новыми санкциями, не имеющая возможности импортировать высокотехнологическую продукцию и технологии, теряющая свои рынки сбыта, постепенно превращается в изгоя. Союзников из высокоразвитых государств она практически не имеет, в ее окружении только такие же страны-изгои, даже Китай и Индия вынуждены дистанцироваться от России.

Три месяца этой войны изменили мир. Репутация России как потенциально возможного крупного мирового игрока, обладающего сильной армией, с которой надо считаться, разрушена. После зверств ее армии в Украине Путин, давайте прямо скажем, воспринимается как исчадие ада, неадекват, пугающий мир ядерной дубинкой.

А Украина репутационно выросла. На прошедшей неделе президента Владимира Зеленского, по версии журнала Time, признали самым влиятельным человеком планеты. Всего три года назад не обладавший политическим опытом украинский актер-комик стал президентом Украины. Сколько грязи на него вылили обанкротившиеся украинские политики! Однако сегодня именно Зеленский успешно возглавляет борьбу с «империей зла», меняя не только Украину, но и весь мир.

Александр ЦЫНКЕВИЧ,

собственный корреспондент газеты «Народная Воля» в Украине.

Публикация из № 41 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

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