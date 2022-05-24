Мария КОЛЕСНИКОВА: «Не пожалела ни на йоту»

Два года назад, в мае 2020-го, Мария Колесникова, как и тысячи белорусов, поддержала Виктора Бабарико в решении стать кандидатом в президенты. В одном из последних писем из колонии Маша вспомнила этот важный день своей жизни.

«В этот день я сделала один из самых важных шагов в своей жизни – стала частью команды Виктора Дмитриевича Бабарико. Даже несмотря на всё, что мне пришлось пройти (и еще придется), я не пожалела о своем выборе ни на йоту, – пишет Колесникова. – Именно сейчас, испытав и увидев, как на самом деле НЕ работает право, закон, система и само государство, для меня, как для политика, это необходимый и важный опыт.

А здесь, в «зоне преломления реальности», где преломляются ценности, понятия о добре и зле, человеческие отношения и сами люди, я еще больше обрела уверенность в том, что Белорусы и Беларусь стоят того, чтобы за них бороться. Я с вами!»

«Мне, как политику и общественному деятелю, очень повезло оказаться в такое время в таком месте. Ни одна книга или фильм не может передать все особенности нахождения в подобных местах, особенности коммуникации людей между собой, особенности их поведения, принятия решений, поступков.

Я изучала эту тему – существует большое количество экспериментов, проведенных учеными на эти темы, но ты даже не представляешь, какой опыт я приобретаю, проходя этот путь и социальный эксперимент, в каком-то роде, сама.

Возможности человека безграничны, как безгранично и бездонно дно, в которое погружается человек. Тот, который под воздействием внешних обстоятельств и давления, влияния стирает с себя слой «цивилизации», «культуры», «образования».

Разобраться в происходящем и вообще «сверять часы» мне помогает огромный опыт общения с прекрасными, нравственными людьми; мир музыки и искусства, который сформировал мои ценности; конечно же, воспитание в нашей чудесной семье; и особенно полезными оказались прочитанные мною книги: Солженицына, Франкла, Ходорковского и т.д.», – пишет Мария.

Мария Колесникова была приговорена к 11 годам лишения свободы. В январе этого года ее этапировали в гомельскую женскую колонию. Там Мария шьет куртки.

Олег ШАВЛЮК.

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ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

За выдающееся мужество в борьбе за демократические права…

Мария Колесникова стала лауреатом премии Стига Дагермана за выдающееся мужество в борьбе за демократические права. 21 мая в Швеции прошло вручение награды.

Эта награда, учрежденная обществом Стига Дагермана, шведского журналиста и писателя, вручается человеку или организации, которые, как и Дагерман, своей деятельностью поддерживают свободу слова, межкультурное взаимопонимание и сопереживание. В день вручения премии в честь Марии Колесниковой на 10 минут была открыта дамба как символ борьбы и свободы!

Премию от имени Марии получила ее сестра Татьяна Хомич. В своей речи она рассказала, через что пришлось и приходится проходить Марии за время ее заключения с 7 сентября 2020 года, и о том, что даже в таких условиях Маша не теряет оптимизма и веры в добро.

Также Татьяна говорила о ситуации с политзаключенными в целом – какую высокую цену белорусы платят за свободу слова, о важности поддержки со стороны мирового демократического общества.

Публикация из № 41 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

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