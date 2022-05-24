Правоохранители сопроводили пятого президента Молдовы Игоря Додона в следственный изолятор. Его задержали по подозрению в государственной измене.

Об этом сообщает Point.md.

К дому политика пригнали белый микроавтобус, куда его посадили сотрудники Службы информации и безопасности Молдовы. В этот момент возле дома политика проходил митинг, на котором люди скандировали “В тюрьму!”

Додон спокойно сел в машину и не сделал никаких заявлений. Сообщается, что его задержали на 72 часа. По словам представителя Антикоррупционной прокуратуры, по этому делу задержали еще двух человек.

24 мая антикоррупционные прокуроры вместе с сотрудниками Национального центра борьбы с коррупцией и Службы информации и безопасности провели обыски в доме пятого президента Молдовы Игоря Додона, который отличился излишней приверженностью российскому коллеге Владимиру Путину. Кроме того, следственные действия проводились и в недвижимости, которая принадлежит посредникам.

Обыски проводили в рамках дела о пассивной коррупции, незаконном обогащении, измене родине и финансировании партии Додона преступной организацией.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»