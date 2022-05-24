В Беларуси продолжается ликвидация структур гражданского общества. Как сообщают правозащитники, по состоянию на 30 апреля 2022 года 416 некоммерческих организаций в Беларуси находились в процессе принудительной ликвидации.

Согласно мониторингу, действия властей по принудительной ликвидации затрагивали как республиканские, так и региональные общественные организации, причем самого разного характера деятельности. Так, в апреле в суды были поданы исковые заявления о ликвидации таких общественных объединений, как Кобринское городское общественное объединение по поддержке детского хоккея «Ракета», Гродненское общественное объединение «Краеведческое общество – «Комотово», Гродненское областное общественное аграрно-экологическое объединение «Оптимизация агроэкосистем», Жодинское общественное объединение многодетных родителей «Семья», Молодежное общественное объединение «Новое клубное возрождение», Общественное объединение «Военно-исторический клуб «Березина. 1812 год», Общественное объединение «Минская областная федерация конькобежцев», Экологическое общественное объединение «Чистая Уша», Общественное объединение по спасению бездомных животных «Меньшие братья», Общественное объединение «Клуб болельщиков хоккейной команды «Шахтер», Благотворительное общественное объединение «Помощь инвалидам и консультации», Пуховичское районное общественное объединение «Пуховичский край», Белорусское общественное объединение «Отдых в деревне», Международное молодежное общественное объединение «Завтра – весна», Белорусское общественное объединение «Республиканская юридическая молодежная ассоциация», Международная молодежная общественная организация «Социально-трудовые инновации», Республиканское молодежное общественное объединение «Рыцари Великого Княжества», Молодежное благотворительное общественное объединение «Локис», Молодежное общественное объединение «Белорусская ассоциация студентов-архитекторов».

Большая часть некоммерческих организаций, решение о принудительной ликвидации которых принято еще летом прошлого года, до сих пор находятся в процессе принудительной ликвидации. У многих организаций по-прежнему опечатаны офисы, заблокированы банковские счета, сообщают правозащитники.

Другой аспект проблемы – самоликвидация общественных объединений.

По состоянию на 30 апреля 2022 года, согласно мониторингу, количество некоммерческих организаций (общественных объединений, фондов и учреждений), в отношении которых уполномоченный уставом орган или учредители приняли решение о ликвидации, составило 284. Как и ранее, решение о самоликвидации принимается прежде всего из-за неблагоприятной правовой среды, общей общественно-политической ситуации в стране, а также зачастую под давлением властей, отмечают правозащитники.

Одно из длинного списка

Потери, которые наносит гражданскому обществу проводимая властями зачистка негосударственного сектора, невосполнимы. В рьяном стремлении вычистить поле неподконтрольных государству объединений чиновники дошли до организаций, не имевших никакого отношения ни к политике, ни к протестам. Пример – Краеведческое общество «Комотово», маленькая организация из 14 человек, одна из длинного списка ликвидированных.

Краевед Василий Семко, пенсионер, с февраля 2005 года занимался исследованием истории Комотовского православного прихода с благословения владыки Артемия, который тогда возглавлял Гродненскую епархию. Об этом сам 81-летний Семко написал в письме в Гродненский областной суд.

«Удивительно: при оформлении нашего ГОО «Краеведческое общество – «Комотово» нам сообщали: не бойтесь трудностей, мы своевременно будем информировать, когда и в какие сроки представлять документы. Новый состав главного управления юстиции Гродненского облисполкома не давал информации нам по изменениям в законодательных актах и ссылкам к ним, о переезде по новому адресу, можно было собрать представителей объединений и провести семинар, объяснить азы по защите прав в период деятельности общественных объединений», – написал Семко. Он считает, что дело о ликвидации организации сфабриковано.

Комотово – деревня в Гродненском районе в составе Обуховского сельсовета. Организацию зарегистрировали в 2011 году, когда готовился пуск Гродненской ГЭС и окрестности Комотово ждало затопление. Цель организации – исследовать историю местных церквей, содействовать сохранению и восстановлению историко-культурного наследия. Что плохого или крамольного в такой деятельности? Почему изучение истории родной земли считается делом антигосударственным, сказать сложно.

«Мы не политическая организация, мы занималась краеведением, памятью предков… Я же считал, что для государства вел поиск», – возмущается Василий Семко.

Сейчас он хочет систематизировать итоги работы и издать книгу, но средств на это нет. Заниматься краеведением можно и без общественного объединения, считает Семко, но объединение давало возможность принимать помощь от спонсоров.

Публикация из № 41 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

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