Так она отреагировала на решение Международной федерации баскетбола (ФИБА) не допускать белорусские сборные к участию в соревнованиях в ближайшие месяцы.

На введенные санкции ответила Белорусская федерация баскетбола. Стиль ответа – в лучших традициях советских пропагандистов времен «холодной войны».

«Политическая истерия и неприкрытая антибелорусская и антироссийская агрессия со стороны ряда национальных федераций приблизила принятие этого постыдного для ФИБА решения, – говорится в заявлении. – Зная всех инициаторов в лицо, мы не можем рассматривать данное решение иначе как грязный метод устранения соперников.

Дня не прошло, мы уже видим в «Инстаграме» радостные триумфальные пляски отдельных федераций и национальных команд некоторых европейских стран в связи с такой «победой» над Беларусью и Россией.

И даже переживания и душевная боль белорусских атлетов не может омрачить их радость от такого прохождения в финальные части европейских и мировых турниров».

Также белорусские чиновники от баскетбола констатируют, что «ФИБА заразилась вирусом ненависти вместо того, чтобы попытаться сыграть консолидирующую роль».

«Это пятно на репутации международной федерации отмывать будут еще долго, – клеймят коллег белорусские составители заявления. – И инициаторов дискриминационного решения в отношении простых трудяг от спорта еще долго будет мучить их внутренняя совесть. И «вырванные» таким образом медали будут тяжелой непосильной ношей для них.

Да, некоторым «спортсменам от политики» образца 2020 года сегодня напомним – это и есть настоящее отношение Запада к Вам – атлетам, которые положили всю свою жизнь на алтарь спортивных достижений. Сегодня вы ему больше не нужны, и ваша жизнь и карьера никого к западу от Буга не интересует».

Национальная федерация также не исключает, что будет судиться по поводу отстранения от участия в международных соревнованиях:

«Мы оставляем за собой право на защиту чести своих игроков и федерации в соответствующих судебных инстанциях на основании действующих правовых механизмов».

Стоит отметить, что возглавляет Белорусскую федерацию баскетбола Максим Рыженков, который также является первым заместителем главы Администрации президента.

Сергей ЗАБЛОЦКИЙ.

***

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Белорусская федерация баскетбола иронично поздравила сборную Великобритании с технической победой и проходом во второй раунд квалификаций чемпионата мира.

Отметим, что Великобритания должна была играть в квалификации с Беларусью, но так как 19 мая ФИБА отстранила белорусские команды от участия в международных соревнованиях, британцы впервые за 72-летнюю историю чемпионата прошли дальше первого раунда.

«Поздравляем наших коллег – дальше так «побеждать» будет сложнее», – «подначила» британцев Белорусская федерация баскетбола.

Публикация из № 41 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»