Ранее МВД России объявляло его в розыск. В конце апреля против Ровшана Аскерова возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма из-за поста о маршале Георгие Жукове.

Бывший игрок “Что? Где? Когда?” назвал Жукова вором из-за того, что полководец «вывозил из Германии трофейное имущество для своего личного пользования», сообщает телеграм-канал “Baza”.

На Ровшана Аскерова возбуждено уголовное дело по четвертой части статьи 354.1 УК РФ — по ней бывшему игроку грозит наказание до пяти лет лишения свободы.

Сейчас Аскеров находится в Азербайджане. Возвращаться в Москву он не планирует.

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