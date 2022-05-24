Ранее МВД России объявляло его в розыск. В конце апреля против Ровшана Аскерова возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма из-за поста о маршале Георгие Жукове.
Бывший игрок “Что? Где? Когда?” назвал Жукова вором из-за того, что полководец «вывозил из Германии трофейное имущество для своего личного пользования», сообщает телеграм-канал “Baza”.
На Ровшана Аскерова возбуждено уголовное дело по четвертой части статьи 354.1 УК РФ — по ней бывшему игроку грозит наказание до пяти лет лишения свободы.
Сейчас Аскеров находится в Азербайджане. Возвращаться в Москву он не планирует.
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