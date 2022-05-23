Женщина погибла в ДТП по вине пьяного водителя

В Минском районе на второй кольцевой автодороге вечером 22 мая легковой автомобиль «Сеат» врезался в две фуры, которые стояли на обочине. Нетрезвый 35-летний водитель «Сеата» получил травмы, его 38-летняя пассажирка погибла.

Старший инспектор отдела ГАИ УВД Минского райисполкома Павел Кулаков рассказал корреспонденту «Минская правда»:

– Происшествие случилось около 20:33 на 27 километре трассы М14 «Вторая кольцевая автодорога вокруг города Минска». 35-летний водитель «Сеата» ехал в направлении дороги Р28 «Минск – Молодечно – Нарочь» со стороны Острошицкого Городка. Предварительно установлено, что мужчина был нетрезв. Он врезался в фуры МАН и ДАФ, которые стояли на обочине.

По словам Павла Кулакова, в результате аварии водитель «Сеата» получил телесные повреждения, с которыми был доставлен в больницу. 38-летняя пассажирка легковушки от полученных травм скончалась на месте происшествия.

Старший инспектор отметил, что в ходе проведенного медицинского освидетельствования водителя «Сеата», в его крови обнаружено 2,97 промилле алкоголя. Он задержан и водворен камеру изолятора Минского РУВД.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по четвертой части статьи 317 Уголовного кодекса «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Преступление наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управления транспортными средствами.

– Госавтоинспекция Минского района обращается к участникам дорожного движения. Если вы видите или знаете, что за рулем находится водитель в состоянии опьянения, срочно сообщите об этом в дежурную часть ГАИ по телефону 8 (017) 229-04-44. Либо на телефонную линию 102. Возможно, ваш звонок спасет чью-то жизнь, – сказал Павел Кулаков.

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