В Финляндии продолжается чемпионат мира по хоккею

Вчера, 22 мая, в Хельсинки и Тампере прошел 10-й игровой день чемпионата мира по хоккею-2022. Состоялись четыре встречи: по две в группах A и B.

Сборная Германии в упорной борьбе переиграла команду Казахстана -5:4. Отметим, что подопечные Юрия Михайлиса потерпели шестое поражение в шести матчах.

Сборная Латвии одержала третью победу на турнире, переиграв Великобританию – 4:3.

Швейцарцы сумели выиграть в шестой встрече из шести, переиграв сборную Франции со счётом 5:2. Три балла набрал форвард команды Швейцарии Нико Хишир.

Сборная Швеции разгромила команду Норвегии со счётом 7:1.

Турнирное положение в группе «А»: Швейцария – 18 очков (6 игры), Германия – 15 (6), Канада – 12 (5), Дания – 9 (5), Словакия – 9 (6), Франция – 5 (6), Франция – 3 (3), Италия – 1 (6), Казахстан – 0 (6).

Группа «В»: Финляндия – 16 (6), Швеция – 15 (6), Чехия – 10 (5), США – 10 (5), Латвия– 8 (6), Норвегия – 5 (6), Австрия – 3 (6), Великобритания – 1 (6).

На групповом этапе осталось сыграть следующие матчи:

Группа А. 23 мая. 16.20. Казахстан-Италия

Группа В. 23 мая. 16.20. США-Чехия

Группа А. 23 мая. 20.20. Канада-Дания

Группа В. 23 мая. 20.20. Австрия-Великобритания

Группа А. 24 мая. 12.20. Германия-Швейцария

Группа В. 24 мая. 12.20. Швеция-Латвия

Группа А. 24 мая. 16.20. Словакия-Дания

Группа В. 24 мая. 16.20. США-Норвегия

Группа А. 24 мая. 20.20. Канада-Франция

Группа В. 24 мая. 20.20. Финляндия-Чехия

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