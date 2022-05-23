Минчанка сообщила в милицию, что ее 85-летняя бабушка стала жертвой телефонных мошенников. Пенсионерка передала курьеру за «непривлечение к уголовной ответственности» внучки, якобы попавшей в ДТП, 3 тысячи долларов и 2 тысячи рублей, сообщает МВД.

Сыщики Заводского РУВД задержали курьера, забравшего деньги у потерпевшей. Им оказался 17-летний школьник. Установлено, что он причастен минимум к девяти эпизодам мошенничества, а общая сумма, полученная от пенсионеров, составляет около 100 тысяч рублей в эквиваленте. Сразу после задержания подросток указал на своего 38-летнего подельника, которому только что передал 14 тысяч долларов. Мужчину задержали рядом в кафе вместе с деньгами.

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере.

Все чаще организаторы телефонных мошенничеств используют несовершеннолетних в качестве курьеров. Лица, выполняющие роли посыльных, наравне с другими участниками преступных схем отвечают по закону, а также несут обязанность по возмещению материального ущерба, причиненного жертвам преступлений. Возраст привлечения к уголовной ответственности за мошенничество – с 16 лет. В случае, если у несовершеннолетнего нет доходов или иного имущества, достаточных для возмещения вреда, вред должен быть возмещен его родителями.

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