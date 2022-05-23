Главный тренер “Милана” Стефано Пиоли рассказал, что у него украли медаль в то время, как команда праздновала чемпионство, завоеванное 22 мая, передает La Repubblica.

После матча с “Сассуоло”, завершившегося со счетом 3:0 в пользу “Милана”, состоялась церемония награждения, во время которой неизвестный похитил медаль у Пиоли.

“У меня украли золотую медаль, кто-то стянул ее с моей шеи. Буду благодарен, если мое обращение окажет влияние. Это единственная такая награда у меня”, – заявил он.

После победы миланского клуба в национальном чемпионате специалист поделился, что посвящает эту завоеванную медаль своему отцу, который скончался в сентябре 2019 года – за несколько недель до его назначения главным тренером “Милана”.

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