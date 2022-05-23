По его словам, решение было принято еще 13 мая. Ранее Варшава заявляла, что окончательно отказаться от российских поставок газа планирует в конце 2022 года, пишет Office Life.
Договоренности по поставкам газа были подписаны между Польшей и Россией в 1993 году. По словам Наимского, спустя 30 лет отношения в газовой отрасли между Москвой и Варшавой перестали существовать.
На прошлой неделе польский нефтегазовый концерн PGNiG обратился в суд с требованием принудить «Газпром» и «Газпром экспорт» выплатить проценты за переплату по поставкам газа в предыдущие годы. PGNiG настаивает на выплатах по $1,5 млрд с каждой компании.
Кроме того, в начале мая запущен газопровод Gas Interconnection Poland — Lithuania, соединяющий Польшу и Литву. Он способен передавать 230 тыс. кубометров газа в час в Польшу, или 2 млрд кубов в год.
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