Власти Польши досрочно разорвали межправительственное соглашение с Россией о поставках газа. Об этом в эфире Польского радио сообщил представитель правительства страны по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский.

По его словам, решение было принято еще 13 мая. Ранее Варшава заявляла, что окончательно отказаться от российских поставок газа планирует в конце 2022 года, пишет Office Life.

Договоренности по поставкам газа были подписаны между Польшей и Россией в 1993 году. По словам Наимского, спустя 30 лет отношения в газовой отрасли между Москвой и Варшавой перестали существовать.

На прошлой неделе польский нефтегазовый концерн PGNiG обратился в суд с требованием принудить «Газпром» и «Газпром экспорт» выплатить проценты за переплату по поставкам газа в предыдущие годы. PGNiG настаивает на выплатах по $1,5 млрд с каждой компании.

Кроме того, в начале мая запущен газопровод Gas Interconnection Poland — Lithuania, соединяющий Польшу и Литву. Он способен передавать 230 тыс. кубометров газа в час в Польшу, или 2 млрд кубов в год.

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