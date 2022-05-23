Сегодня утром в районе 27-го км МКАД сотрудники отдела ГАИ Московского РУВД г.Минска обнаружили автомобиль «Рено», который стоял на обочине в поврежденном состоянии.

За рулём иномарки находился 29-летний мужчина. Выяснилось, что он примерно в 7 часов 40 минут при съезде с кольцевой на улицу Громова не справился с управлением и протаранил металлическое ограждение. В результате удара транспортное средство выбросило на обочину. К счастью, в автоаварии никто не пострадал.

При общении с минчанином его физическое состояние вызвало подозрение у инспекторов ДПС. Его доставили на освидетельствование, по результатам которого в организме нарушителя было обнаружено 1,68‰ алкоголя.

На данный момент в отношении мужчины составлены административные материалы. Автомобиль доставлен на охраняемую стоянку.

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