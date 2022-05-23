Мужчина скончался за рулём и совершил ДТП (видео)

По предварительной информации, сегодня в 10:10 63-летний мужчина, управляя автомобилем “Фольксваген” двигался по внутреннему кольцу МКАД со стороны улицы Казимировской в направлении улицы Масюковщина. Проезжая 36-км МКАД, он совершил наезд на разделительное ограждение, сообщает ГАИ.

Прибывшие на место аварии медики установили, что мужчине стало плохо за рулём, и констатировали его смерть. На месте работают сотрудники отдела ГАИ Фрунзенского РУВД г. Минска и представители Следственного комитета.

Уважаемые водители!

Госавтоинспекция напоминает, что категорически запрещается управлять транспортным средством в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность дорожного движения.

Берегите себя и своих близких!

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