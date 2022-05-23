В Минске задержан подозреваемый в убийстве. Свидетели заметили его, когда он пытался смыть c себя кровь.

Как рассказали в МВД, утром 21 мая в милицию поступило сообщение, что в Ленинском районе столицы от заготовительного пункта убегает окровавленный мужчина. На место выехал ближайший наряд Департамента охраны.

“Граждане указали сотрудникам направление движения неизвестного. Правоохранители задержали беглеца около реки, когда тот пытался смыть с себя кровь”, — сообщает в своем телеграм-канале Министерство внутренних дел.

Было установлено, что 49-летний местный житель пришел в заготовительный пункт сдать два килограмма металла. Его не устроила цена, возник словесный конфликт, после чего посетитель ударил приемщика несколько раз в грудь ножом. Затем забрал шкатулку с выручкой и сбежал.

Подозреваемый нигде не работает, в момент нападения находился в состоянии алкогольного опьянения.

Возбуждено уголовное дело за убийство.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»