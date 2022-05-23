В первом полугодии 2022 года стоимость криптовалют биткоин и эфир рухнула на 55%, что заставило аналитиков заговорить о неизбежном крахе всей индустрии. Дело в том, что ФРС подняла ключевую ставку до невиданного с начала века уровня, а конфликт на Украине обрушил многие мировые рынки. Инвесторы, которые вкладывали средства в криптовалюты, увидели шанс заработать в других отраслях и начали массово выводить деньги из цифровых активов, пишет Техкульт.

Изначально критовалюты задумывались как «цифровые деньги», которыми не только удобно рассчитываться в Интернете, но которые также не привязаны к реальным валютам. А потому защищены от типичных неурядиц в финансовом секторе. И довольно многие люди действительно платят ими за товары и услуги, однако в реальности основная масса тех же биткоинов давно принадлежит спекулянтам. Они быстро увидели в них аналог типичной фондовой биржи, но без какого-либо регулирования, что открывает широкие возможности для махинаций.

С точки зрения добросовестного инвестора криптовалюты – фантастически рисковый вид вложений. Крайне ресурсоемкий «майнинг», гигантская волатильность и при этом отсутствие привязки к реальным активам. Курс криптовалют может подскочить или рухнуть от случайного твита, и у их владельцев нет никакой защиты. Они бесполезны и как резервная валюта, и как средство для хранения сбережений. А еще, поскольку у криптовалют нет поддержки от государства, при критическом падении курса может возникнуть «смертельная спираль». Крупные держатели криптовалюты в панике начнут избавляться от нее один за другим, и некому будет это остановить.

Но главная беда в том, что криптовалюты не возникают из ниоткуда, просто из недр программного обеспечения. Процедуру их генерации не зря назвали «майнингом» (горная добыча), так как она требует эксплуатации колоссальной вычислительной мощности, на уровне 200 квинтиллионов хеш-проверок в секунду. Майнинговые фермы биткоина, эфира и доджкоина вместе потребляют около 300 тераватт-часов электроэнергии в год. Углеродный след от выработки такого количества энергии оценивается в 114 млн тонн в год, что сравнимо с выбросами такой страны, как Чехия. Мир стал бы в прямом смысле гораздо чище без криптовалют.

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