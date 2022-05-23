Киевский суд вынес первый приговор пленному российскому военному

Соломенский районный суд Киева 23 мая приговорил пленного российского сержанта Вадима Шишимарина к пожизненному заключению за убийство мирного жителя в Сумской области 28 февраля.

Шишимарин был признан виновным по статье о нарушении законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Видео с оглашения приговора размещено на ютуб-канале Espreso.TV.

Во время суда 19 мая подсудимый свою вину признал, покаялся и попросил прощения у жены погибшего. Она отметила, что не будет против, если обвиняемого обменяют на украинских военных из “Азовстали”, пишет Смартпресс.

Защитник Шишимарина Виктор Овсянников настаивал, что сержант поддался давлению двух лиц, которых считал своими командирами, и соблюдал требования устава вооруженных сил России. Приказ, по словам адвоката, 21-летний военный выполнял формально, надеясь что не попадет в человека.

Стоит отметить, что это первый суд над российским военным в Украине.

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