Экс-ведущая «Беларусь 1» Вера Каретникова честно рассказала о переезде и жизни на Северном Кипре

Артистка перебралась на Кипр вместе с мужем и двумя сыновьями. Тогда Вера в одной из соцсетей рассказала, что переезд этот был в принципе давно запланированным, однако «события последнего времени заставили нас значительно ускориться и не жевать вату, как говорится», пишет Комсомольская Правда.

– Прекрасный климат, отсутствие крупных производств, абсолютно экологичное место, чистые продукты, достаточно недорогая жизнь, солнце, много солнца, – рассказывала тогда Вера. Также она констатировала: для того, чтобы обустроиться на новом месте обязательно нужна подушка безопасности – минимум 20-30 тысяч долларов на год.

В общем, зимне-весенний период Вера вместе с мужем и двумя очаровательными сыновьями провела на Северном Кипре, который, кажется, в этом году постарался максимально оправдать свое название – солнечно и по-настоящему тепло там стало совсем недавно.

Свою страничку в соцсети Вера ведет исправно: картинки нового этапа своей жизни она периодически публикует. В большинстве своем это очень красивые зарисовки на фоне красивой природы и яркого моря. Если артистка размещает под фото или видео текст, то почти всегда она носит очень личный характер.

Так, совсем недавно Вера честно призналась: и подготовка к переезду, и он сам, и процесс адаптации на новом месте были настолько стрессовыми, что она весьма существенно поправилась. Впрочем, этого, кажется, никто и не заметил. Вот что написала артистка (здесь и далее орфография сохранены – Авт.).

– Я давно не работаю там, где запрещено иметь в профиле фото такого содержания, поэтому хочу открывать мою страницу и видеть меня такую! Потому что проделала на самом деле большую работу над собой и очень собой горжусь! Когда мы перебрались на Кипр я была счастлива, что было холодно! И мой XXXXXL оверсайз байковый костюм меня очень спасал! Потому что весила я 83 килограмма!!!:) Я была практически на грани депрессии. В зеркало смотреть было невозможно. Я была словно бочка негатива, мечтала надеть шорты впервые за много лет! – эмоционально призналась артистка.

Оказалось, что Вера поступила очень рационально – обратилась за помощью к профессиональному тренеру, который и помог расстаться с лишними кило. Результат – достигнут, но показать коллаж из серии «до и после», как честно признается артистка, она не готова.

Надо сказать, что подписчики не могут поверить в правдивость названного Верой веса.

«Не может такого быть», «Даже если вы и поправлялись, все равно оставались настоящей бомбической красавицей», – комментируют подписчики.

Вера и ее муж вовсю обустраиваются на новом месте. Без трудностей, понятно дело, не обходится, ведь окружить вниманием и заботой нужно и двоих детей. Но и здесь Вера весьма искренна. Скажем, эту фотографию она сопроводила следующим текстом.

«К 4 году второго ребёнка и к 9-му году первого, я научилась находить время для себя. Хорошо-то как! Батюшки».

Вообще, Вера то и дело делится со своими фолловерами очень личными мыслями, переживаниями. А еще, что понятно, артистка очень скучает по своим родителям. Возможно, их встреча скоро состоится, но есть нюанс – летний дачный сезон, который фактически на носу. Родители пропустить его или «поставить на паузу», кажется, не готовы.

«К моему большому сожалению, в огромной коллекции моих детских фото нет ни одной из разряда «Черное море 1987». Нет такой фото, где я держу родителей за руки, стоя в воде, или где у меня на плече сидит огромный попугай или обезьянка. Потому что на море я впервые попала уже во взрослом возрасте и самостоятельно. Попугаев и обезьянок хватало на каждом пляже, в любом ресторане и в любом отеле, даже самом расчудесном (в таких как раз их было больше, чем где). Поэтому я всегда мечтала увезти родителей на море!!!! И сделать миллион наших совместных фото!!!! Сейчас они вряд ли хотят этого так же сильно, как и я. И я даже уверена, что заниматься дачными делами им в кайф значительно больше. Но детские желания должны исполняться. А я все ещё ребёнок для моих любимых».

Подписчики такую искренность оценили по достоинству. Но и здесь были конкретные советы: «В мой первый выезд в Египет я тоже мечтала свозить родителей. Но… Очень скоро папа заболел и физически тяжело было бы перенести перелет. Не откладывайте! Никогда не откладывайте свои мечты!»

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