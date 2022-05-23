Илон Маск заявил в Twitter в четверг, что он становится политически активным, чтобы не дать «вирусу пробуждения» (воук-вирусу) помешать человечеству достичь Марса.

В апреле Илон Маск прокомментировал отток подписчиков Netflix в первом квартале 2022 года, заявив, что воук-вирус, поразивший Netflix, привёл к тому, что большая часть контента стала несмотрибельной. Воук (от англ. woke, «проснувшийся») — термин, обозначающий усиленное внимание к вопросам, касающимся социальной, расовой, половой справедливости, либеральными движениями, феминизмом и ЛГБТ-активизмом, пишет ixbt.com.

Маск сделал это замечание, отвечая на вопросы пользователя Twitter о более раннем твите миллиардера. В среду Маск разместил на платформе сообщение о том, что «политические атаки» на него «резко обострятся в ближайшие месяцы».

«Просто любопытно… какова ваша мотивация стать политически активным? Зачем делать себя мишенью? — спросил пользователь Twitter. — Вы пытаетесь отправить человечество на Марс и предупредить общественность об опасности ИИ. Зачем саботировать эти важные цели, ввязываясь в политические споры? Стоит ли оно того?».

В ответ Маск написал: «Если его не остановить, воук-вирус уничтожит цивилизацию, и человечество никогда не достигнет Марса». За последний месяц Маск несколько раз упоминал воук-вирус. В среду он назвал Йельский университет «эпицентром воук-вируса, пытающегося уничтожить цивилизацию».

Маск также раскритиковал Демократическую партию в твиттере в среду, назвав ее «партией разделения и ненависти». В том же твите он удвоил свою решимость голосовать за республиканцев на этих выборах — через несколько дней после того, как он впервые заявил об этом во время технической конференции.

Комментарии Маска прозвучали после скандальной статьи Insider, в которой подробно описывалось, как его аэрокосмическая фирма SpaceX заплатила стюардессе 250 000 долларов за урегулирование иска о сексуальных домогательствах против миллиардера.

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