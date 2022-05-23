Известный белорусский синоптик Дмитрий Рябов сообщил, что погоду в Беларуси в последнюю декаду мая определят холодные воздушные массы из Балтики. Температурный фон держится на уровне 3-7 градусов ниже климатической нормы.

Не будет потепления в Беларуси и на этой неделе — в стране будет дождливо. Будут грозы. Температура сохранится на уровне ниже климатической нормы.

В начале недели скажется влияние повышенного атмосферного давления. В понедельник, 23 мая, дожди пройдут на юге Беларуси, во вторник — без осадков. Температура воздуха в понедельник в Беларуси — 13-15, во вторник — 18-20 тепла.

В середине недели — дожди и грозы. По югу-востоку в Беларуси в среду будет до 22 тепла.

Предварительно, в следующее выходные в Беларуси также прогнозируются дожди. В следующее воскресенье температура будет колебаться от 10 до 17 тепла.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»