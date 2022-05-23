Оператор газотранспортной системы Украины прекратил газоснабжение населенных пунктов Донецкой и Луганской областей. Официальная версия — повреждение магистрального газопровода.

В сообщении компании говорится, что подача природного газа в Донецкую и Луганскую области прекращена с 14:00.

Поясняется, что альтернативные варианты транспортировки газа на участке, питающем Донбасс, отсутствуют, пишет Office Life.

Ранее сообщалось, что с 11 мая прекращена работа газоперекачивающих станций «Новопсков» и «Сохрановка», расположенных в Луганской области Украины. Через них шла треть объемов российского газа, подаваемого «Газпромом» в Европу.

Украина отклоняет все заявки «Газпрома» на прокачку газа через газоизмерительную станцию «Сохрановка».

Транзит газа в Европу идет через подконтрольную Украине станцию “Суджа”.

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