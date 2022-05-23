Министерство обороны Великобритании опубликовало последнюю сводку разведки. По данным спецслужб, в первые три месяца «специальной военной операции» число погибших российских военных, вероятно, было таким же, как и в Советском Союзе во время его девятилетней войны в Афганистане.

Причины таких больших потерь — в сочетании плохой тактики на малых высотах, ограниченного прикрытия с воздуха, отсутствии гибкости и командного подхода, которые усиливали неудачи и повторение ошибок, считают в разведке. При этом потери продолжают расти.

В Британии также считают, что российская общественность в прошлом проявляла чувствительность к потерям, понесенным во время войн. Сейчас, по мере роста числа жертв в Украине, которые будут становиться все более очевидными, общественное недовольство боевыми действиями может возрасти.

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