Боррель: Евросоюзу нужны вооруженные силы для собственной безопасности

Евросоюзу нужны Европейские вооруженные силы для обеспечения собственной безопасности. Об этом заявил в своем блоге глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

“Новая среда безопасности демонстрирует, что ЕС должен взять на себя больше ответственности за собственную безопасность. Для этого нам нужны современные и совместимые Европейские вооруженные силы с более высоким уровнем спектра, которые будут стремиться наращивать возможности и силы”, – написал он.

По словам Борреля, страны ЕС должны работать по трем основным направлениям. “Во-первых, необходима работа по боеготовности войск, в том числе по пополнению запасов. Во-вторых, следует увеличить существующие возможности количественно и качественно в течение следующих пяти лет, сосредоточив внимание на пробелах, накопленных в прошлом, таких как стратегические средства обеспечения, модернизация ПВО, кибер- и космические возможности, и это только несколько пунктов”, – перечислил он.

“В-третьих, в более долгосрочной перспективе совместно разрабатывать будущие ключевые возможности, такие как основные боевые танки, усовершенствованные средства предотвращения доступа или космическую ситуационную осведомленность”, – добавил он.

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