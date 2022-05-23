Больше 3 миллионов рублей белорусские пенсионеры отдали мошенникам

В последнее время участились случаи телефонных мошенничеств, когда от имени родственников, якобы попавших в сложную жизненную ситуацию, звонят злоумышленники и просят передать крупную сумму для решения вопросов, сообщает Следственный комитет.

Мошенники, как правило, связываются с пожилыми людьми, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, чем располагают к себе. Далее сообщают, что их близкий родственник якобы стал виновником или пострадавшим в ДТП и для «решения вопроса» или срочной, дорогостоящей операции необходима крупная сумма.

Пока потерпевшие шокированы такой новостью, преступники продолжают давить и запугивать. Нередко для подтверждения слов лжеправоохранителя на связь выходит «родственник», который плачет и просит его спасти.

В большинстве случаев, пенсионеры уверяли, что это был голос их близкого человека и они не могли поступить иначе. На самом же деле мошенники цинично используют состояние шока, в котором пребывает потенциальная жертва. После, злоумышленники озвучивают сумму, которую необходимо передать через курьера, что доверчивые граждане и делают.

С марта текущего года следственными подразделениями по всей стране регистрируются подобные факты телефонных мошенничеств. Возбуждено уже более 200 уголовных дел. В большинстве случаев потерпевшими являются люди пенсионного возраста и, как правило, женщины. В общей сложности злоумышленникам удалось выманить у белорусов свыше 3 миллионов рублей.

Не стал исключением и 69-летний житель Борисова. В начале мая мужчине на домашний телефон позвонил «сын» и попросил помощи, так как он стал виновником серьезного ДТП – пострадали две женщины. Напуганный пенсионер был готов отдать последнее, лишь бы спасти единственного сына. Через некоторое время на мобильный телефон потерпевшего позвонил неизвестный и представился полковником милиции. У ошарашенного плохой новостью отца он потребовал «для решения вопроса» кругленькую сумму, в ином случае его сыну грозит тюремный срок на 8 лет. Естественно, заботливый отец выполнил указания собеседника и отдал курьеру все, что у него было, 20 тысяч долларов США. Как позже станет известно следователю, эти деньги мужчина вместе с супругой собирал много лет.

Потерпевший рассказал, что хотел позвонить невестке и уточнить, что случилось с сыном, но не смог этого сделать, так как с момента первого звонка и до момента передачи денег мошенникам прошло чуть больше часа. Также пенсионер отметил, что все это время с ним разговаривал лжеправоохранитель, подпитывая переживания возможными последствиями.

В рамках уголовного дела проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению данного преступления.

По подозрению в совершении серии телефонных мошенничеств по всей стране уже задержано порядка 70 человек. Возраст злоумышленников варьируется от 17 до 50 лет и каждый из них просто хотел быстро заработать. В большинстве своем это безработные или студенты, которые откликнулись на «заманчивое» предложение легкого заработка. Но как мы все знаем, бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Для некоторых это уже не первый «опыт» нарушения уголовного законодательства.

Внезапный звонок – именно на это и рассчитывают мошенники, чтобы застать человека врасплох. В состоянии стресса у потерпевших теряется бдительность и не остается время реально оценить обстановку. Телефонное мошенничество не новый вид преступления и во все времена остаётся актуальным одно вечное правило – БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ, НЕ ДАЙТЕ СЕБЯ ОБМАНУТЬ!

Следственный комитет в очередной раз напоминает, если вы столкнулись с подобной ситуацией, соблюдайте простые правила:

прекратите разговор;

позвоните своему близкому человеку;

никогда и никому не отправляйте и не передавайте деньги;

позвоните в органы внутренних дел, больницу и проверьте полученную по телефону информацию.

Если вы все-таки стали жертвой мошенников, незамедлительно обратитесь в ближайший отдел милиции.

Чтобы обезопасить своих близких, расскажите им об этом виде обмана. Объясните, своим пожилым родственникам, что сотрудники правоохранительных органов не будут звонить и требовать деньги. Научите пенсионеров правильно вести себя при схожих обстоятельствах.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»