Временно через инфокиоски банка нельзя пополнить текущий счет долларами США, евро и российскими рублями, сообщает телеграм-канал “Беларусбанка”.

С 20 мая банк снял запрет на входящие переводы из-за рубежа в белорусских рублях на карточки Visa и Mastercard. Также отменено ограничение на снятие наличных в банкоматах и ПВН банка с использованием карточек Visa и Mastercard, эмитированных банками-нерезидентами.

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