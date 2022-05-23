Временно через инфокиоски банка нельзя пополнить текущий счет долларами США, евро и российскими рублями, сообщает телеграм-канал “Беларусбанка”.
С 20 мая банк снял запрет на входящие переводы из-за рубежа в белорусских рублях на карточки Visa и Mastercard. Также отменено ограничение на снятие наличных в банкоматах и ПВН банка с использованием карточек Visa и Mastercard, эмитированных банками-нерезидентами.
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