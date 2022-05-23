Беларусь ежегодно тратит миллионы рублей на полярную станцию в Антарктике. Проект уже готов выйти на новый уровень сложности, позволяя ученым жить в полярных условиях круглый год.

С 2015 года Беларусь возводит на Антарктиде собственную полярную станцию для изучения климата. До сих пор построенная инфраструктура позволяла ученым жить и работать в условиях «крайнего юга» лишь в теплый сезон, пишет Thinktanks.by.

Теперь же выполнены инженерно-технические работы по подготовке станции к приему полярников на круглогодичное пребывание: внедрена в эксплуатацию система подогреваемого водопровода и новая дизель-электростанция, запущена система раздачи Wi-Fi спутникового интернета на все блоки станции, смонтировано несколько технических объектов.

Об этом рассказал руководитель белорусской антарктической экспедиции Алексей Гайдашов в эфире телеканала “Беларусь 1”.

В следующем сезоне будет проведена генеральная репетиция зимовки. Все системы жизнеобеспечения и безопасности пройдут детальную проверку. Согласно государственной программе пилотное круглогодичное пребывание планируется осуществить в 2023 году. Штатный состав, научное оборудование и логистика отработаны и готовы к зимовочному сезону в Антарктиде.

Зачем белорусам изучать антарктический климат?

Согласно Госпрограмме на 2021-25 годы, из республиканского бюджета на «антарктический проект» будет выделено 24,4 млн рублей.

Ранее Алексей Гайдашов в комментариях прессе отмечал, что антарктический проект имеет не только научные, но и геополитические цели. Он подчеркивал, что отечественная станция в Антарктике – это шанс в будущем заявить свои претензии на эту территорию.

«Пройдет каких-то 20-30 лет и снимут запрет на освоение природных ресурсов Антарктиды. И тогда, если у нас будет своя станция, Беларусь сможет как-то участвовать в этом процессе», – говорил он в 2017 году.

В Госпрограмме среди прочих указана такая цель антарктического проекта: «…наличие в этом регионе земного шара минерально-сырьевых и биологических ресурсов в перспективе может рассматриваться как предмет долговременных национальных интересов».

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