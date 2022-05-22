Популярный артист Валерий Меладзе планирует покинуть сцену и заняться работой по специальности. Он отметил, что его песни уже давно живут и будут жить, поэтому за них он не переживает.

“Размышления в свободное время привели меня к мысли вернуться к своей прежней профессии. После института я закончил аспирантуру и занимался наукой в сфере глубокой очисткой воды. Недавно перелистав свою кандидатскую диссертацию и изучив современные достижения в этой области, я разработал установку по извлечению различных элементов таблицы Менделеева из морской воды. Это очень перспективное направление. Меня вдохновляет новая цель и вызывает творческий азарт”, – написал Меладзе в Instаgram.

Он добавил, что музыка остается его любимым делом, но он потерял интерес к шоу-бизнесу. Причину такого решения он не назвал. Возможно, это из-за войны в Украине. В первый день вторжения РФ в Украину Меладзе призвал остановить войну, а позже его “запретили” в РФ за антивоенные высказывания.

“Музыка остаётся моим любимым делом, хотя я и потерял всяческий интерес к шоу-бизнесу. Для меня перестали иметь значение форматы песен, количество ротаций на радиостанциях, участие в съёмках на телеканалах. Я знаю точно, что мои песни уже давно живут, и будут ещё долго жить своей жизнью, благодаря моим слушателям”, – добавил Меладзе.

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