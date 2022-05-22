В Беларуси подписаны поправки в закон о внутренних войсках. Отдельные нормы заработают с 1 сентября, но 99% вступают в силу с 22 мая. Что меняется? Ниже основные пункты.

В законе теперь четко прописано, что эти войска можно привлекать для охраны госграницы, для охраны общественного порядка в зоне контртеррористической операции, во время военного положения и т.д.

Наиболее важная поправка — о применении оружия. Теперь военнослужащие внутренних войск имеют право стрелять при групповом или вооруженном нападении на войсковой (суточный) наряд или караульное помещение (помещение дежурного подразделения). Также можно открывать огонь по тем, кто пытается незаконно проникнуть на территорию охраняемых объектов или скрыться после такой попытки.

Кроме того, войскам дано право в целях выполнения возложенных на них задач на хранение и ношение оружия, на изучение обстановки в районах выполнения задач, в том числе с использованием технических средств.

Еще вводится запрет на обнародование в СМИ или публичных выступлениях данных о дислокации или передислокации внутренних войск. Такие данные ранее, например, публиковали телеграм-каналы и масс-медиа во время протестов 2020 года.

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