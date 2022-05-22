Путь в Израиль из Беларуси по воздуху значительно увеличился после введения Россией ограничений на полеты – теперь в страну нужно лететь не пять часов, а почти девять.

Израиль с 21 мая изменил правила въезда в страну, касающиеся коронавирусных ограничений, сообщает авиакомпания “Белавиа”.

В частности, отменяется обязательное тестирование на COVID-19 в международном аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве. Также теперь не нужно проходить 24-часовой карантин после въезда в Израиль, а пассажиры не обязаны предъявлять отрицательный ПЦР-тест в аэропорту вылета.

Кроме того, на рейсах в Израиль больше не придется надевать маски – с 23 мая. Правда, сперва это решение должен одобрить израильский парламент – Кнессет.

При этом авиапассажиры по-прежнему должны заполнить бланк декларации о въезде не ранее, чем за 48 часов до вылета в Израиль. Сделать это можно на сайте Минздрава страны. Проверять документ будет авиакомпания, которая выполняет рейс.

Новые правила касаются всех иностранных пассажиров, прибывающих в Израиль.

Из-за закрытия для гражданских полетов части воздушного пространства России лайнеры в Израиль не летали из Беларуси с февраля 2022-го. Однако с 2 июня “Белавиа” возобновляет рейсы, но уже по новому маршруту.

Самолеты из Минска будут летать в Тель-Авив с технической остановкой в Баку, там лайнеры будут дозаправляться. Время в пути при этом существенно увеличится. Если раньше самолет из белорусской столицы в Тель-Авив летел 4 часа и 40 минут, теперь – почти 9.

В “Белавиа” подчеркивают, что прежние рейсы из Минска в Тель-Авив или из Тель-Авива в Минск отменяются с 1 июня 2022 года по 23 марта 2023 года.

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