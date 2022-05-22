Президент Украины Владимир Зеленский и его жена Елена дали интервью телеканалу ICTV. Во время беседы президент и первая леди Украины рассказали, что почти не виделись с начала войны, а сейчас у них появилась возможность встретиться, пусть и в телеэфире.

Телеведущая Елена Фроляк: У вас мужа война практически забрала…

Елена Зеленская: Никто у меня мужа не отнимет. Даже война. Но да, он живет на работе. Мы его почти не видим. Два с половиной месяца мы вообще не виделись, да?

Владимир Зеленский: Да.

Елена Зеленская: Общались только по телефону. Сейчас у нас было несколько возможностей увидеться, и я вам тоже благодарна за эту возможность, потому что мы сейчас проводим время вместе.

Владимир Зеленский: Свидание в эфире.

Елена Зеленская: Свидание в эфире, да, спасибо. Это такая, знаете, отличная возможность попить вместе чаю. Не могу сказать, что наша семья очень изменилась, возможно, я изменилась. (Обращается к мужу.) Это ты можешь сказать, но…

Владимир Зеленский: Ты прекрасно выглядишь.

Елена Фроляк: Выглядите очень хорошо.

Елена Зеленская: Спасибо! То есть мы держимся, все хорошо, в нашей семье тоже порядок. К сожалению, мы не можем посидеть, поужинать всей семьей, поговорить обо всех делах.

Владимир Зеленский: Ну, мы говорили по телефону: чем ты сейчас ужинаешь, что я ужинаю. Но ты не могла этим поделиться со мной. Чувствую, что-то не договорила, что-то более вкусное я не доел…

Елена Зеленская: Да, мы рассказываем. Ужинаем по телефону. То есть, видите ли, все нормально, шутим, но действительно ждем, как и все, что можно будет объединиться снова, как и все семьи в Украине, которые разобщены сейчас, которые ждут своих родных, близких, которые хотят снова быть вместе.

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