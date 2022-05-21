США планируют в обозримой перспективе сохранить численность своих войск в Европе на уровне 100 тыс. человек, если обстановка не обострится, передает телеканал CNN со ссылкой на “многочисленных” американских чиновников.

Соединенные Штаты довели военное присутствие на континенте до 100 тыс. с 60 тыс. человек после начала войны в Украине, потребовавшей коллективных мер для усиления “восточного фланга” Североатлантического альянса.

“США, как ожидается, сохранят 100 тыс. военнослужащих, размещенных в Европе, на обозримую перспективу, если Россия не пойдет на эскалацию и не станет угрожать Швеции, Финляндии или членам НАТО”, – сообщил CNN.

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