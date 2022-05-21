Крупнейший в Беларуси производитель рыбной продукции — компания «Санта Бремор» подтвердил в комментарии OL трудности с закупкой и логистикой охлажденного лосося и форели.

В компании считают эти проблемы временными.

“Нами принимаются все необходимые меры для восстановления ритмичной работы цеха по переработке лосося и возобновления поставок в торговые сети”, — комментирует пресс-служба.

При этом в компании не уточнили, касаются трудности только российского рынка или белорусского тоже, а также насколько сейчас обеспечен внутренний белорусский рынок семгой и форелью производства «Санта Бремор».

Ранее сообщалось, что «Санта Бремор» приостановила отгрузку продукции под торговой маркой «Русское море» в российские магазины.

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