Белорусский премьер-министр Роман Головченко заявил, что республика не собирается участвовать вооруженным путем в решении конфликта, возникшего на Украине.

“Беларусь не является стороной конфликта, хотя коллективный Запад всячески пытается навешать на нас ярлык то ли агрессора, то ли соагрессора. Так это выгодно: надо же чем-то оправдывать давление на страну. Но Беларусь не является стороной конфликта и не намерена участвовать вооруженным путем в его решении”, – сказал он в интервью каналу Al Arabiya.

“Наша Конституция исключает агрессию со своей территории в отношении других государств”, – заявил он.

По мнению руководителя Совмина, в настоящее время мир стоит на весьма тонкой грани: много стран втянуто в конфликт, идет массированная пропаганда, вброс фейков, взаимные обвинения.

“Надеюсь, что у мировых лидеров, в первую очередь лидеров стран Запада, хватит хладнокровия и мудрости не довести мир до края”, – сказал Головченко.

Премьер подчеркнул, что Беларусь пытается делать все для того, чтобы снизить градус напряженности.

“Мы везде говорили: нужен новый всеобъемлющий европейский мирный договор, который должен прийти на смену хельсинкским договоренностям, которые, к сожалению перестали выполнять свою миссию. Говорили, что надо создать новую систему сдержек и противовесов на континенте”, – сказал глава правительства.

В этой связи вопрос: когда с белорусской территории в Украину заходили российские войска, когда с нашей земли взлетали самолеты, которые обстреливали Украину, это соответствовало Конституции? Или и тут Запад виноват?

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