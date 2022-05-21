The Wall Street Journal в начале недели, а теперь и Bloomberg отмечают, что администрация Байдена может дать зеленый свет на отмену санкции против калийной отрасли Беларуси — ключевой экспортной отрасли белорусской экономики, — пишет немецкий историк и политолог Александр Фридман. — Условие — режим Лукашенко согласится на транзит зерна из Украины в литовский порт Клайпеда.

Поставки зерна должны ослабить последствия «зерновой войны», которую ведет Россия и которая может обернуться голодом в Азии и Африки.

Нужно отметить, что Лукашенко снова откровенно подфартило: американское предложение дает ему возможность вернуться за стол переговоров с Западом. Воспользоваться он им, однако, при всем желании вряд ли сможет, ибо не получит отмашку из Москвы, а действовать на свой страх и риск не станет.

За отказ от американского предложения Лукашенко, впрочем, может получить дополнительную помощь из Москвы: все так, как уже было много раз; все так, как он любит.

Но это в краткосрочной перспективе. А вот в среднесрочной и долгосрочной перспективе все выглядит иначе: отказав американцам, он рискует стать соучастником путинской «зерновой войны», за которую и Путину, и его окружению придется ответить.

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