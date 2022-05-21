На территории бывшего мотовелозавода продолжается реконструкция под объекты Минского городского технопарка, сообщает Telegram-канал «ГПО «Минскстрой».

Сейчас идет самая большая из очередей: строители заменяют в корпусе (здесь сейчас действующее производство) зенитные фонари, реконструируют кровлю (порядка 40 тыс. кв. м) и утепляют фасад. В примыкающих к производственному корпусу административно-бытовых блоках уже ведется отделка фасада.

По словам и. о. директора филиала СУ-200 ОАО «Стройтрест № 35» Валерия Харецкого, работа организована в том числе вахтами. “Часть старых зданий подлежит сносу: некоторые уже снесены, другие готовим к демонтажу”, — заявил он.

Нормативный срок проведения этого этапа реконструкции – октябрь 2022 года.

В целом же реконструкция площадей велозавода (более 20 очередей) рассчитана до 2030 года.

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