Каждый месяц тысячи поляков будут получать 1300 злотых ($290), чтобы определить, как универсальный базовый доход влияет на их жизнь.

Эксперимент будет проводиться в северных регионах, граничащих с Россией: Варминско-Марзурском воеводстве и продлится два года. В исследовании примут участие от 5000 человек до 31 000 человек. Для получения безусловного базового дохода не нужно будет соответствовать никаким критериям — не важно, это богатый человек или бедный, работает он или нет, сообщает TVN24.

Подобные тесты проводят страны по всему миру. Его эффекты изучаются в различных социальных группах. Самая громкая программа была проведена в 2017-2018 годах в Финляндии. Около двух тысяч безработных получали 560 евpo в месяц. Сумма значительно улучшила жизнь этих людей, но не увеличила занятость.

В 2011-2012 годах подобное исследование проводилось и в Индии. Там, в свою очередь, увеличилось потребление овощей, фруктов и мяса, а потребление алкоголя уменьшилось. Гигиена и уровень здоровья респондентов также улучшились.

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