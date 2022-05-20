Из “Азовстали” в Мариуполе эвакуировали практически всех людей, которые были на территории завода. Об этом в интервью по случаю третьей годовщины со дня инаугурации сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

“Вывезены гражданские, медики, тяжело раненые. В этот момент также происходит вывоз людей. Мне кажется, что в ближайшее время, даже не на днях, а в ближайшее время завершится вывоз всех”, – рассказал Владимир Зеленский.

“Я договаривался с Турцией, Швейцарией, Израилем, сначала с Францией из-за отношений лидеров с РФ. Когда мы видели, что военным путем разблокировать невозможно. Хотя, честно скажу, десятки, сотни раз я проговаривал с лидерами других государств, чтобы предоставить соответствующее оружие нашим военным, чтобы военным путем мы дошли до Мариуполя ради того, чтобы разблокировать этих людей”, – заявил президент Украины.

Он добавил, что бойцы из “Азовстали” получили приказ, что они имеют полное право выйти и сохранить свою жизнь.

Как известно, 17 мая в Минобороны Украины сообщили о начале операции по спасению заблокированных на территории комбината защитников Мариуполя. В России это навали сдачей в плен.

Сегодня, 20 мая, командир полка “Азов” подполковник Денис Прокопенко в видеообращении выразил надежду, что погибших героев из “Азовстали” в ближайшее время удастся похоронить с почестями.

“Абсолютно героические люди (защитники Мариуполя – ред.), — сказал Зеленский. — Не забывая, что там все: и Нацгвардия, и 400 пограничников. Много было раненых, погибли, но 400 там находились. Также десантники, полицейские, даже работники Службы безопасности Украины, медики, военные медики, обычные люди, местные люди. Там большое количество героических людей. Поэтому я сейчас говорю о том, что все эти люди абсолютно героические. Как это происходило, что здесь происходило – это один вопрос. Они защищали Мариуполь”, – рассказал Зеленский.

“Очень большое количество людей погибло – наших летчиков. К сожалению, погибли. Также абсолютно героические люди, которые знали, что сложно. Знали, что долететь почти невозможно. Долететь до “Азовстали” и привезти им лекарства, пищевые продукты, воду, забрать тела, раненых. Все это происходило. Много вещей происходило, которые никто официально не мог комментировать. Почему? Потому что воздушных коридоров к “Азовстали” не было из–за их (российской — ред.) мощной ПВО”, – рассказал президент.

Он подчеркнул, что Украина “не просто так” призвала мир помочь закрыть небо над своей территорией.

“Это же не просто так все эти разговоры. Это же не то, что мы боимся самолетов, хотя они опасны. Но мы с вами видели – они (россияне – ред.) также боялись лететь, потому что теряли. Вопрос был не только в самолетах. Вопрос был в их ПВО, в их ракетах, во многом. Поэтому ты не можешь просто подойти к Мариуполю. Просто не можешь. Там большое количество недель летчики на вертолетах, зная, что 90% – они не возвращаются. Представьте себе, что делали эти люди. Они летели туда. Мы потеряли много летчиков”, – подчеркнул Зеленский.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»