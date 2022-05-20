Несмотря на резкий рост инфляции (до 15,9% в марте), правительство Беларуси собирается выйти к решению об увеличении зарплат в бюджетной сфере и пенсий только к августу-сентябрю, как планировалось и до подъема цен.

О планах правительства рассказал министр финансов Юрий Селиверстов в эфире телеканала «Беларусь 1». Он сообщил, что пока рано говорить о размере увеличения, так как это зависит от наполнения бюджета, но подчеркнул, что Александр Лукашенко поручил сделать так, чтобы заработная плата не падала в связи с инфляцией. Кроме того, министр напомнил, что зарплата уже была увеличена с марта.

Если верить официальным данным о пополнении бюджета, средства в казне для повышения зарплат и пенсий имеются, но правительство пока не хочет этого делать.

В конце апреля первый вице-премьер Николай Снопков после доклада Александру Лукашенко о бюджетной политике заявил, что официальные выплаты, пенсии и заработные платы в текущем году будут обеспечены вовремя и в полном объеме. Что касается их повышения, то в отличие от министра финансов Снопков дат не называл. Он лишь отметил, что правительство и Минфин будут рассматривать такую возможность, исходя из наполнения бюджета и инфляции.

Николай Снопков также сообщил, что правительство намерено пересмотреть прогноз по инфляции на 2022 год, который в настоящее время составляет 6%. В то же время уже в марте инфляция выросла до 15,9%. Это означает, что правительству необходимо увеличить пенсии и зарплаты в бюджетной сфере в текущем году дополнительно примерно на 10%.

Олег СНОВ.

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КСТАТИ

В следующем году могут повысить налоги

Министр финансов Юрий Селиверстов сообщил, что в правительстве была установка на доведение налоговой нагрузки в стране до 26%, а в настоящее время она составляет 24%. Поэтому при начале следующего бюджетного цикла, по мнению министра, какие-то платежи, может быть, надо будет поднять, а некоторые уменьшить.

Публикация из № 40 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

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